GOLD PRICE TODAY : தங்கம் விலை இன்றைய நிலவரம்
சென்னை:
தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வந்து, கடந்த 8-ந் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையாகி இதுவரை இல்லாத வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்தது.
கடந்த வாரத்தில் தங்கம் விலை குறைந்தே காணப்பட்டது. கடந்த வாரத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1360 வரை குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் வார தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் விற்பனையாகிறது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ.74 ஆயிரத்து 200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.9,275-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையிலும் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை 127 ரூபாய்க்கும், பார் வெள்ளி 1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
17-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
16-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,200
15-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,240
14-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,320
13-08-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.74,320
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
17-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
16-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
15-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
14-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.127
13-08-2025- ஒரு கிராம் ரூ.126