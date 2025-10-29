என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
நேற்று ஒரே அடியாக 3 ஆயிரம் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்று அதிரடியாக 2 ஆயிரம் அதிகரிப்பு
- தங்கம் விலை இன்று காலை கிராமுக்கு 135 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,210-க்கு விற்பனையானது.
- சவரனுக்கு 1,080 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,680-க்கும் விற்பனையானது.
தங்கம் விலை கடந்த 17-ந் தேதி விலை உச்சத்துக்கு சென்றது. அன்றைய தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது. தினமும் காலை, பிற்பகல் என இருவேளைகளிலும் தாறுமாறாக விலை உயர்ந்து வந்தது.
இப்படி இருந்த சூழலில் கடந்த 18-ந் தேதியில் இருந்து விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. விலை ஏற்றம் ராக்கெட் வேகத்தில் இருந்த நிலையில், தற்போது விலை இறக்கம் சீட்டுக்கட்டு போல சரியத் தொடங்கியுள்ளது.
அந்த வகையில் நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.150-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,200-ம் குறைந்திருந்தது. பின்னர் பிற்பகலில் மேலும் கிராமுக்கு ரூ.225-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,800-ம் சரிந்திருந்தது.
இதனையடுத்து தங்கம் விலை இன்று காலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு 135 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,210-க்கும், சவரனுக்கு 1,080 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,680-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் பிற்பகலில் தங்கம் விலை மேலும் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சவரனுக்கு 920 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இதன்மூலம் கிராமுக்கு சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை , இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,000 உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
28-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 88,600
27-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,600
26-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
25-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
24-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,200
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
28-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.165
27-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
26-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
25-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
24-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170