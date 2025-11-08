Live
      வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்- நாளை தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 12:50 PM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொலி வாயிலாக நாளை காலை 10 மணியளவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும்.

      தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

      வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக நாளை தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

      கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், பாராளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தொகுதி பார்வையாளர்கள் பங்கேற்குமாறு வலியுறுத்தி உள்ளார்.

