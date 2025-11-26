Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாட்டை தீவிரவாத மாநிலம் என திமிரெடுத்து பேசி இருக்கிறார் ஆளுநர்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      X
      சென்னை

      தமிழ்நாட்டை தீவிரவாத மாநிலம் என திமிரெடுத்து பேசி இருக்கிறார் ஆளுநர்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 6:15 PM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.
      • தாய்மொழி பற்று குறித்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஆளுநர் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்.

      ஈரோட்டில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பேசிய வீடியோவை எக்ஸ் தள பக்கத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பகிர்ந்துள்ளார்.

      அதில்," தாய்மொழி பற்று குறித்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஆளுநர் பாடம் எடுக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

      தமிழக ஆளுநர் தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் TN Governor TN Chief Minister MK Stalin 
      Next Story
      ×
        X