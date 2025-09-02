என் மலர்
தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதையும் செய்திருக்கிறோம், சொல்லாததையும் செய்திருக்கிறோம்: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
- தி.மு.க.வின் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிய 505 வாக்குறுதிகளில், 364 நிறைவேற்றம்.
- 40 வாக்குறுதிகள் பரிசீலனைஉயில் உள்ளதை அமைச்சர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
தி.மு.க.வின் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிய 505 வாக்குறுதிகளில், நமது #DravidianModel அரசு 364 வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி, 40 வாக்குறுதிகள் பரிசீலனையில் உள்ளதைத் தக்க தரவுகளோடு அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு, சிவசங்கர், சோவி செழியன் ஆகியோர் விளக்கியுள்ளனர்.
இன்னும் ஒருபடி மேலே சொன்னால், முதல்வர் காலை உணவு திட்டம் (#CMBreakfastScheme), நான் முதல்வன் (#NaanMudhalvan), புதுமைப்பெண் (#PudhumaiPenn), தமிழ் புதல்வன் (#TamilPudhalvan) போன்ற இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாகச் செயல்படுத்தப்படும் முத்திரைத் திட்டங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் (#ElectionManifesto) குறிப்பிடப்படாதவை!
முந்தைய ஆட்சியின் பத்தாண்டுகால நிதி நிர்வாகச் சீர்கேடு, கொரோனா நெருக்கடி, தமிழ்நாட்டை வெல்ல முடியாத மத்திய பா.ஜ.க. வன்ம அரசின் ஓரவஞ்சனை போன்ற தடைகளைக் கடந்து, சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றியுள்ளோம்!
Accessibility, Accountability, Transparency, Inclusivity, Responsibility, Sustainability இதுதான் தி.மு.க.!
இவ்வாறு மு.க. ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.