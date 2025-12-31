Live
      முதலமைச்சர் தலைமையில் ஜன.6-ந்தேதி தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Dec 2025 10:37 AM IST
      • 2026-ம் ஆண்டு புத்தாண்டில் முதல் சட்டசபை கூட்டம் ஜனவரி 20-ந்தேதி நடக்க இருக்கிறது.
      • ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

      ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டு புத்தாண்டில் முதல் சட்டசபை கூட்டம் ஜனவரி 20-ந்தேதி நடக்க இருக்கிறது.

      இந்நிலையில் வரும் ஜனவரி 6-ந்தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் கூடுகிறது.

      ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெற வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளன.

