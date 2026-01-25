என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
பா.ஜ.க.வின் பிடியில் அ.தி.மு.க. சென்றுவிட்டது - திருமாவளவன்
திருச்சி விமான நிலையத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
* தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. தலைமையில் NDA இயங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
* அ.தி.மு.க. தலைமையில் கூட்டணி இயங்காதது அக்கட்சிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.
* தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி என பேசியிருக்கிறார் இ.பி.எஸ்.
* அ.தி.மு.க. ஆட்சி மலரும் என பேசுகின்ற நிலை இல்லாமல் போனது கவலை அளிக்கிறது.
* பா.ஜ.க.வின் பிடியில் அ.தி.மு.க. சென்றுவிட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
