தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழகத்தில் சமத்துவ தீபம் எரியும்..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
- பிரம்மாண்டமான கீழடி அருங்காட்சியகம்.
- உலகத் தரத்தில் ஹாக்கி மைதானம்.
தமிழ்நாட்டில் என்றும் சமத்துவ தீபம் எரியும், வளர்ச்சியின் ஒளி பெருகும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியிருப்பதாவது:-
கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம்
மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம்.
பிரம்மாண்டமான கீழடி அருங்காட்சியகம்.
உலகத் தரத்தில் ஹாக்கி மைதானம்.
இவைதான் நமது திராவிட மாடல் பேசும் மதுரைக்கான வளர்ச்சி அரசியல்..
எய்ம்ஸ் வராது; மெட்ரோ ரெயில் தராது; கீழடி ஆய்வறிக்கையை மறைக்கும் பா.ஜ.க. பேசும் …….. அரசியல்.
தமிழ்நாட்டில் என்றும் சமத்துவ தீபம் எரியும்! வளர்ச்சியின் ஒளி பெருகும்!
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
