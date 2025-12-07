Live
      தமிழகத்தில் சமத்துவ தீபம் எரியும்..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Dec 2025 4:46 PM IST
      தமிழ்நாட்டில் என்றும் சமத்துவ தீபம் எரியும், வளர்ச்சியின் ஒளி பெருகும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து அவர் கூறியிருப்பதாவது:-

      கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம்

      மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கம்.

      பிரம்மாண்டமான கீழடி அருங்காட்சியகம்.

      உலகத் தரத்தில் ஹாக்கி மைதானம்.

      இவைதான் நமது திராவிட மாடல் பேசும் மதுரைக்கான வளர்ச்சி அரசியல்..

      எய்ம்ஸ் வராது; மெட்ரோ ரெயில் தராது; கீழடி ஆய்வறிக்கையை மறைக்கும் பா.ஜ.க. பேசும் …….. அரசியல்.

      தமிழ்நாட்டில் என்றும் சமத்துவ தீபம் எரியும்! வளர்ச்சியின் ஒளி பெருகும்!

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

