Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      இந்தியை திணித்த காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தி.மு.க. கூட்டணி வைத்துள்ளது - தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
      X
      சென்னை

      இந்தியை திணித்த காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தி.மு.க. கூட்டணி வைத்துள்ளது - தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 March 2026 2:11 PM IST
      • தனியார் பள்ளிகளில் மும்மொழிக்கொள்கை கிடையாது என முதலமைச்சர் அறிவிப்பாரா?
      • நாங்குநேரி பயங்கரம் குறித்து கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் ஏன் பேசவில்லை?

      சென்னை கமலாலயத்தில் பா.ஜ.க. மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * மத்திய அரசு எல்லா மொழிகளுக்கும் உரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

      * இந்தியை திணித்த காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தி.மு.க. கூட்டணியில் வைத்துள்ளது.

      * தனியார் பள்ளிகளில் மும்மொழிக்கொள்கை கிடையாது என முதலமைச்சர் அறிவிப்பாரா?

      * தி.மு.க. அரசு தனது தோல்வியை மறைப்பதற்கு மொழிப் பிரச்சனையை எழுப்புகிறது.

      * நாங்குநேரி பயங்கரம் குறித்து கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் ஏன் பேசவில்லை?

      * தி.மு.க.வினர் இந்தியில் போஸ்டர் அச்சடித்தனர். இந்தியில் ஓட்டு கேட்டார்கள்.

      * முதலமைச்சர் பதட்டத்தில் இருக்கிறார். அவர் மட்டுமல்ல கூட்டணி கட்சியினரே பதட்டத்தில் இருக்கிறார்கள்.

      * வேங்கை வயல் கண்டுபிடித்தீர்களா?

      * கீழடி அகழாய்வுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கியதே பிரதமர் மோடி தான்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      Tamilisai Soundarajan Hindi DMK தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்தி திமுக 
      Next Story
      ×
        X