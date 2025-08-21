என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
சீமான் ஒழிக.. தவெக மாநாட்டில் தொண்டர்கள் கோஷம்
- மதுரையில் த.வெ.க. கட்சியின் 2-வது மாநில மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது.
- மாநாட்டில் பங்கேற்க இரவு முதல் தற்போது வரை லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மாநாட்டு திடலில் வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
மதுரையில் த.வெ.க. கட்சியின் 2-வது மாநில மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது. அக்கட்சியின் முதல் மாநாடு விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே கடந்த ஆண்டு நடந்தது. 2-வது மாநில மாநாடு இன்று (வியாழக்கிழமை) மதுரையில் பிரமாண்டமாக நடக்கிறது.
மாநாட்டில் பங்கேற்க இரவு முதல் தற்போது வரை லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மாநாட்டு திடலில் வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் மாநாட்டு திடலில் சீமான் ஒழிக என தவெக தொண்டர்கள் கோஷமிட்டு வருகின்றனர். அண்மையில் தவெக கட்சியையும் தொண்டர்களையும் சீமான் கடுமையாக தாக்கி விமர்சித்த நிலையில் அவருக்கு எதிராக தொண்டர்கள் கோஷமிட்டனர்.
Next Story