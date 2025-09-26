Live
      வதந்திகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது - செங்கோட்டையன்
      ஈரோடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 9:47 AM IST
      • தனது சென்னை பயணம் குறித்து வேண்டுமென்றே வதந்தி பரப்புகின்றனர்.
      • மனைவி மருத்துவமனையில் இருப்பதால்தான் சென்னைக்கு சென்றேன்.

      ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * தனது சென்னை பயணம் குறித்து வேண்டுமென்றே வதந்தி பரப்புகின்றனர்.

      * யாரையும் அரசியல் ரீதியாக சந்திக்கவில்லை என கூறிய பின்னரும் வதந்தி பரப்புகின்றனர்.

      * மனைவி மருத்துவமனையில் இருப்பதால்தான் சென்னைக்கு சென்றேன்.

      * வதந்திகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது.

      * அ.தி.மு.க.வில் பிரிந்திருக்கும் சக்திகள் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்பதற்காக பேசி வருகிறேன்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      ADMK Sengottaiyan அதிமுக செங்கோட்டையன் 
