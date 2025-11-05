என் மலர்tooltip icon
      அ.தி.மு.க.வில் இ.பி.எஸ். குடும்பத்தினரின் ஆதிக்கம் - செங்கோட்டையன் குற்றச்சாட்டு
      கோயம்புத்தூர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Nov 2025 8:28 AM IST (Updated: 5 Nov 2025 8:29 AM IST)
      கோவை விமான நிலையத்தில் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * நான் 53 ஆண்டுகளாக அ.தி.மு.க.வில் இருக்கிறேன். தனிப்பட்ட முறையில் என்னை யாரும் இயக்க முடியாது.

      * இ.பி.எஸ். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதிக்கம் அ.தி.மு.க.வில் அதிகம் இருக்கிறது. மகன், மைத்துனர், மருமகன் தலையிடுகிறார்கள். மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு அது இடையூறாக இருக்கும்.

      * மனோஜ் பாண்டியன் தி.மு.க.வில் இணைந்தது அவரது விருப்பம்.

      * அ.தி.மு.க.வில் பலரிடம் பேசி வருகிறேன்.

      * யார் யாரிடம் பேசுகிறேன் என்பதை தெரிவித்தால் அவர்களுக்கு ஆபத்து.

      * தனது அடுத்தகட்ட நகர்வுகளால் நல்லதே நடக்கும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

