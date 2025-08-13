Live
      திரையுலகச் சேவையில் உங்களின் பங்கு மறக்க முடியாதது- ரஜினிக்கு செல்வப்பெருந்தகை வாழ்த்து
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 10:48 AM IST
      • உங்கள் அர்ப்பணிப்பு, உழைப்பு, ஒழுக்கம், எளிமை அனைவருக்கும் முன்மாதிரி.
      • இன்னும் பல தசாப்தங்கள் ஆரோக்கியத்துடன், மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க.

      தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      திரையுலகின் மாபெரும் நாயகன்,சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த அவர்கள், திரை பயணத்தில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த இந்த சிறப்பான தருணத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகள்.

      உங்கள் அர்ப்பணிப்பு, உழைப்பு, ஒழுக்கம், எளிமை அனைவருக்கும் முன்மாதிரி.

      சமூகப் பணியிலும், திரையுலகச் சேவையிலும் உங்களின் பங்கு மறக்க முடியாதது.

      இன்னும் பல தசாப்தங்கள் ஆரோக்கியத்துடன், மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க.

      நலமுடன் நீண்ட ஆயுள் பெற்று என்றும் பிரகாசிக்க வாழ்த்துகள்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

