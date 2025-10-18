Live
      திராவிடம் என்றால் என்ன? முதலமைச்சர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - சீமான்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Oct 2025 1:11 PM IST
      • இணையம் வளர்ந்துவிட்ட காலத்தில் மீனவர் பிரச்சனைக்கு இன்றும் முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார்.
      • தமிழ்நாட்டில் இளம் தலைமுறையினர் அரசியல் தெளிவு பெற்று வருகின்றனர்.

      நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியதாவது:

      * திராவிடம் என்றால் என்ன என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

      * இணையம் வளர்ந்துவிட்ட காலத்தில் மீனவர் பிரச்சனைக்கு இன்றும் முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார்.

      * தமிழர் அல்லாதோர் தமிழ்நாட்டை ஆள்வதற்கும் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கும் கொண்டு வரப்பட்டதே திராவிடம்.

      * தமிழ்நாட்டு மக்கள் அரசியல் தெளிவு பெற்று வாக்களிக்காதவரை திராவிட கதைகளை சொல்லிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள்.

      * தமிழ்நாட்டில் இளம் தலைமுறையினர் அரசியல் தெளிவு பெற்று வருகின்றனர்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

