அஜித்தும், ரஜினியும் தன்னுடைய புகழை வியாபாரம் செய்யவில்லை... விஜயை ஒருமையில் விமர்சித்த சீமான்
- கரியரின் உச்சத்தையும், வருமானத்தையும் விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வர சொன்னது யார்?
- இவரால் மழையில் பேசமுடியாது காகிதம் நனைந்திடும்
தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கியுள்ள விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். தனது கரியரின் உச்சத்தையும், வருமானத்தையும் உதறிவிட்டு அரசியலுக்கு வந்ததாக விஜய் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், கோவையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய சீமான் த.வெ.க. தலைவர் விஜயை ஒருமையில் விமர்சித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கூட்டத்தில் பேசிய சீமான், "என்னுடைய தம்பியை கரியரின் உச்சத்தையும், வருமானத்தையும் விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வர சொன்னது யார்? உன் வீட்டு வாசல்ல எவன்டா நின்னான்..? நீ வா என்று யாரும் கூப்பிடவில்லையே, எதுக்கு வர்ற?
அஜித்தும், ரஜினியும் தன்னுடைய புகழை வியாபாரம் செய்ய விரும்பவில்லை.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்குறிகளால் நிறைந்து இருக்கிறது. தமிழ், தமிழர்கள், தமிழர்கள் உரிமை, வளங்கள் என்ற ஒரு வார்த்தையாவது விஜய் பேசியது உண்டா? அனைவரும் ஒன்று என்றால் கட்சியை ஆந்திராவில் ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே?.
ஒன்றரை மணி நேரம் ஆனாலும் எம்ஜிஆர் எழுதி வைக்காமல் பேசுவார். விஜயகாந்த் மக்களின் மொழியிலேயே பேசுவார்.
அய்யா ஸ்டாலின் கூட சின்ன சீட்டில் எழுதி வைத்து தான் பேசுவார். என் தம்பியும் எடப்பாடியும் முழு சீட்டு வைத்து பேசுவார்கள். இவரால் மழையில் பேசமுடியாது காகிதம் நனைந்திடும்" என்று தெரிவித்தார்.