த.வெ.க. மாநாடு- விஜயின் தந்தை சொன்னது இதுதான்
- பாரபத்தியில் நேற்று முன்தினம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது.
- மாநாட்டுக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஏராளமான தொண்டர்கள் பங்கேற்று இருந்தனர்.
இந்நிலையில் மாநாட்டில் பங்கேற்றுவிட்டு சென்னை திரும்பிய த.வெ.க. தலைவர் விஜயின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரிடம் மாநாடு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு. நல்லா இருந்தது மாநாடு. ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்தது. நல்லா கூட்டம்.
என்னோட ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
