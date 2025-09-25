என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
வன்னியர்களுக்கு 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு கோரி டிச. 5-ந்தேதி போராட்டம்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு
- மாநிலம் முழுவதும் டிசம்பர் 5-ந்தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும்.
- ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக அறவழி தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தப்படும்.
பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறிருப்பதாவது:
வன்னியர்களுக்கு 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு கோரி மாநிலம் முழுவதும் வருகிற டிசம்பர் 5-ந்தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும். டிச.5-ந்தேதி ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக அறவழி தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
வன்னியருக்கு 15% இட ஒதுக்கீடு கோரி பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி டிச.17-ந்தேதி சிறை நிரப்பும் போராட்டம் அறிவித்த நிலையில் ராமதாஸ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
Next Story