Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      வன்னியர்களுக்கு 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு கோரி டிச. 5-ந்தேதி போராட்டம்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு
      X
      சென்னை

      வன்னியர்களுக்கு 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு கோரி டிச. 5-ந்தேதி போராட்டம்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 10:02 AM IST
      • மாநிலம் முழுவதும் டிசம்பர் 5-ந்தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும்.
      • ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக அறவழி தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தப்படும்.

      பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறிருப்பதாவது:

      வன்னியர்களுக்கு 10.5% தனி இடஒதுக்கீடு கோரி மாநிலம் முழுவதும் வருகிற டிசம்பர் 5-ந்தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும். டிச.5-ந்தேதி ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக அறவழி தொடர் முழக்க போராட்டம் நடத்தப்படும்.

      இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

      வன்னியருக்கு 15% இட ஒதுக்கீடு கோரி பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி டிச.17-ந்தேதி சிறை நிரப்பும் போராட்டம் அறிவித்த நிலையில் ராமதாஸ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

      PMK Ramadoss Anbumani ramadoss பாமக ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு 
      Next Story
      ×
        X