      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      யாருடன் கூட்டணி? - பிரேமலதா விஜயகாந்த் விளக்கம்
      சென்னை

      யாருடன் கூட்டணி? - பிரேமலதா விஜயகாந்த் விளக்கம்

      12 Feb 2026 11:39 AM IST
      • தே.மு.தி.க. தலைமை அலுவலகத்தில் 25-ம் ஆண்டு கொடி நாளை ஒட்டி பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கட்சிக்கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.
      • கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை தே.மு.தி.க. உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கும்.

      சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தே.மு.தி.க. தலைமை அலுவலகத்தில் 25-ம் ஆண்டு கொடி நாளை ஒட்டி பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கட்சிக்கொடியை ஏற்றி வைத்தார். அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர் கூறியதாவது:

      * கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை தே.மு.தி.க. உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கும்.

      * நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் விரும்பும் கட்சியுடன் கூட்டணி.

      * தே.மு.தி.க. எங்கள் கட்சி. என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும். எப்போது அறிவிக்க வேண்டும் என்பதை உரிய நேரத்தில் எங்கள் கழத்தை சேர்ந்தவர்களிடம் கலந்து பேசி உறுதியாக அறிவிப்பேன்.

      இரு கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக வெளியான தகவலுக்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்தார்.

