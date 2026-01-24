Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      எங்களுக்கு விசில் தேவையில்லை... எங்களிடம் உள்ள குக்கரிலேயே விசில் உள்ளது - தமிழிசை
      X

      எங்களுக்கு விசில் தேவையில்லை... எங்களிடம் உள்ள குக்கரிலேயே விசில் உள்ளது - தமிழிசை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Jan 2026 9:30 PM IST
      • தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது.
      • 'விசில்' சின்னம் மக்கள் மத்தியில் எளிதில் சென்றடையும் என்று கூறப்படுகிறது.

      சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் பரபரப்பாக மாறியுள்ளது. தேர்தலை எதிர்கொள்ள விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க. முழுவீச்சில் தயாராகி வருகிறது. இதற்காக கட்சியின் கட்டமைப்புகள் வலுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

      விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அதிகாரப்பூர்வத் தேர்தல் சின்னமாக விசில் சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது. 'விசில்' சின்னம் மக்கள் மத்தியில் எளிதில் சென்றடையும் என்று கூறப்படுகிறது.

      இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், ""உடனே எங்களுக்கு விசில் தேவையில்லை. எங்களிடம் உள்ள குக்கரிலேயே விசில் உள்ளது" என்று தவெகவின் விசில் சின்னதை கிண்டல் செய்து பேசினார்.

      TVK Vijay Assembly election Whistle தவெக விஜய் சட்டமன்ற தேர்தல் விசில் தமிழிசை tamilisai 
      Next Story
      ×
        X