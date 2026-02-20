என் மலர்
மீண்டும் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் வர வேண்டும் - ஓ.பி.எஸ் ஆதரவு அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.
- சட்டசபையில் 2 நாட்களாக நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
- தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் வர வேண்டும்.
2026-27-ம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை கடந்த 17-ந்தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து சட்டசபையில் 2 நாட்களாக நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
சட்டசபையில் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவு அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ஐயப்பன் கூறியதாவது:
வருகின்ற சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் வர வேண்டும். புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். ஆசியோடும், புரட்சி தலைவி அம்மா ஆசியோடும் மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று அவரை வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
