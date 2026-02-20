என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தி.மு.க. அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
- தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் தி.மு.க. அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
- தி.மு.க. விடியா ஆட்சியின் மதிப்பெண் அட்டையை வெளியிட்டார்.
சட்டசபை வளாகத்தில் பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் தி.மு.க. அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
* மக்கள் பணியில் கவனம் தேவை எனக்குறிப்பிட்டு தி.மு.க. விடியா ஆட்சியின் மதிப்பெண் அட்டையை அவர் வெளியிட்டார்.
