      தி.மு.க. அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Feb 2026 10:17 AM IST
      • தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் தி.மு.க. அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
      • தி.மு.க. விடியா ஆட்சியின் மதிப்பெண் அட்டையை வெளியிட்டார்.

      சட்டசபை வளாகத்தில் பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எதையும் தி.மு.க. அரசு நிறைவேற்றவில்லை.

      * மக்கள் பணியில் கவனம் தேவை எனக்குறிப்பிட்டு தி.மு.க. விடியா ஆட்சியின் மதிப்பெண் அட்டையை அவர் வெளியிட்டார்.

      BJP Nainar Nagendran பாஜக நயினார் நாகேந்திரன் 
