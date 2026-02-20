Live
      கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மனசாட்சிக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டு உழைத்தேன் - மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Feb 2026 12:22 PM IST
      • 2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றபோது மகிழ்ச்சியோடு கவலையாக இருந்தது.
      • நிதிநிலை சீராக இல்லாத நிலையிலும் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம்.

      சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * 2021 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றபோது மகிழ்ச்சியோடு கவலையாக இருந்தது.

      * மக்கள் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் ஆட்சி நடத்த முடியுமா? என்ற கவலை இருந்தது.

      * நமக்கு சிறிதும் ஒத்துழைக்காத ஓரவஞ்சனை காட்டும் மத்திய அரசு.

      * நிதிநிலை சீராக இல்லாத நிலையிலும் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம்.

      * கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எனக்கும், எனது மனசாட்சிக்கும் மட்டுமே கட்டுப்பட்டு உழைத்தேன்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TN Assembly MK Stalin தமிழக சட்டசபை முக ஸ்டாலின் 
