      X

      'VIBE WITH MKS' உரையாடல் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ வீடியோவை வெளியிட்டார் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Dec 2025 5:55 PM IST
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ப்ரோமோ வெளியிட்டுள்ளார்.
      • Young Champions-கூட Passion, Pressure, Perseverance பற்றி என்னோட உரையாடல்

      தமிழ்நாட்டின் இளம் சாம்பியன்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாடியுள்ளார்.

      இளம் தலைமுறை சாம்பியன்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துரையாடும் VIBE WITH MKS நிகழ்ச்சி நாளை மாலை 4 மணிக்கு வெளியாகிறது.

      இந்நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ வீடியோவை வெளியிட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இதனை அறிவித்தார்.

      தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் வீடியோ tn cm MK Staliln Video 
