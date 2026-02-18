Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி: சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
      X
      சென்னை

      மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி: சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 11:34 AM IST
      • அனைத்து அதிகாரங்களையும் மத்திய அரசு தன் வசம் வைத்துள்ளது.
      • மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு ஒருபோதும் மதிப்பதில்லை.

      சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி என்பதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது தி.மு.க.

      * அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் வழிகாட்டியாக இருந்து வருகிறது தமிழ்நாடு.

      * நிதி உரிமைக்காக தமிழ்நாடு இன்னமும் போராட வேண்டிய நிலைதான் உள்ளது.

      * அனைத்து அதிகாரங்களையும் மத்திய அரசு தன் வசம் வைத்துள்ளது.

      * அனைத்து மாநிலங்களும் சுயாட்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

      * மாநில சுயாட்சி கொள்கையை அரசியல் எல்லைகளை கடந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

      * மாநில உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு அடிப்படை உரிமையை மத்திய அரசிடம் போராடி பெற வேண்டிய இக்கட்டான நிலையில் உள்ளோம்.

      * மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு ஒருபோதும் மதிப்பதில்லை.

      * அனைத்து அதிகாரங்களையும் வைத்துக்கொண்டு மத்திய அரசு ஏதேச்சதிகாரமாக செயல்படுகிறது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      TN Assembly MK Stalin தமிழக சட்டசபை முக ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X