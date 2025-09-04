Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமா?- அமைச்சர் அளித்த பதில்
      X
      சென்னை

      மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமா?- அமைச்சர் அளித்த பதில்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Sept 2025 1:29 PM IST
      • மூளையை தின்னும் அமீபா பாதிப்பு தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் ஏற்படவில்லை.
      • ஜி.எஸ்.டி. வரியை முன்பு உயர்த்தியதும் பா.ஜ.க. அரசு தான், தற்போது குறைத்ததும் பா.ஜ.க. அரசு தான்.

      கிண்டி:

      மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * தமிழகத்தில் புதிதாக எந்த நோய் தொற்றும் பரவவில்லை.

      * மாஸ்க் அணிவது கட்டாயம் போன்ற பதற்றமாமன நிலை எதுவும் இல்லை.

      * சுகாதாரமற்ற நீர்நிலைகள் மூலம் கேரளாவில் மூளையை தின்னும் அமீபா தொற்று ஏற்படுகிறது.

      * தமிழகத்தில் தற்போது பருவமழை கால நோய் தொற்று பாதிப்புதான் உள்ளது. பதற்றம் தேவையில்லை.

      * மூளையை தின்னும் அமீபா பாதிப்பு தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் ஏற்படவில்லை.

      * ஜி.எஸ்.டி. வரியை முன்பு உயர்த்தியதும் பா.ஜ.க. அரசு தான், தற்போது குறைத்ததும் பா.ஜ.க. அரசு தான் என்றார்.

      Minister Ma Subramanian fever mask அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் காய்ச்சல் மாஸ்க் 
      Next Story
      ×
        X