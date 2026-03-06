என் மலர்
#DMK புதிய அறிவிப்புகளை சிறுகனூர் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் வெளியிடுவார்- அமைச்சர் கே.என்.நேரு
திருச்சி:
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் திருச்சி சிறுகனூரில் வருகிற 9-ந்தேதி தி.மு.க. சார்பில் 12-வது மாநில மாநாடு நடைபெறுகிறது. இதில் 10 லட்சம் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள். சுமார் 500 ஏக்கரில் மாநாட்டு திடல் அமைக்கப்பட்டு பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.
மாநாட்டு திடலில் 10 பிரம்மாண்ட நுழைவு வாயில்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. பிரம்மாண்ட மேடை மற்றும் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அமருவதற்கான நாற்காலிகள் போடும் பணி நடந்து வருகிறது. வண்ண விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தொண்டர்கள் அமர சிவப்பு நிறத்தில் கம்பளங்களும் விரிக்கப்பட்டு உள்ளன.
மாநாட்டின் மூன்று பக்கங்களிலும் தி.மு.க. அரசின் திட்டங்களை பிளக்ஸ் பேனர்களாக வைத்துள்ளனர். அதில் அண்ணா, கலைஞர், பெரியார், மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரின் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தநிலையில், இன்று தி.மு.க. முதன்மைச் செயலாளரும், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேரு மாநாட்டு பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பின்னர் அவர் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
திருச்சி சிறுகனூரில் மார்ச் 9-ந்தேதி மதியம் 3 மணிக்கு கலை நிகழ்ச்சியுடன் மாநாடு தொடங்க உள்ளது. 5.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தி.மு.க. தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் 100 அடி கம்பத்தில் கட்சி கொடியேற்றி மாநாட்டை தொடக்கி வைக்க உள்ளார்.
கடந்த தேர்தலின்போது இதே இடத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை போன்ற 7 வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார். அது தேர்தலில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதே போன்று இந்த மாநாட்டிலும் பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கின்றோம். ஏற்கனவே அறிவித்த வாக்குறுதிகளை எப்படி நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் என்பதை நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள். அதேபோன்று புதிய அறிவிப்புகளோடு சிறந்த மாநாடாக இது அமையும்.
தேர்தல் அறிக்கையில் இருந்து ஏதாவது ஒன்று, இரண்டு அறிவிப்புகளை இங்கு வெளியிடலாம். நிதிநிலைக்கு ஏற்ப என்ன செய்ய முடியுமோ அதனை தான் அறிவிக்க வேண்டும். அறிவித்துவிட்டு செய்யாமல் இருந்தால் சரியாக இருக்காது. எதை செய்ய முடியுமோ அதை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பேட்டியின்போது மாவட்டச் செயலாளர்கள் வைரமணி, காடுவெட்டி தியாகராஜன் எம்.எல்.ஏ., மேயர் அன்பழகன், ஸ்டாலின் குமார் எம்.எல்.ஏ., பொருளாளர் துரைராஜ், பொதுக்குழு உறுப்பினர் காஜாமலை விஜய், அவைத் தலைவர் அம்பிகாபதி, குடமுருட்டி சேகர், பகுதி செயலாளர் கமால் முஸ்தபா மற்றும் பலர் உடனிருந்தனர்.