என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      அமைச்சர் துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதி
      X
      சென்னை

      அமைச்சர் துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Jan 2026 9:56 PM IST
      • துரைமுருகனுக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலம் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
      • முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரிப்பு.

      சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அமைச்சர் துரைமுருகன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனையின்போது துரைமுருகனுக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலம் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள துரைமுருகனை நேரில் சந்தித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நலம் விசாரித்தார்.

      அமைச்சர் துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதி Minister Duraimurugan hospitalized 
      Next Story
      ×
        X