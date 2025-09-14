என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
193 காவலர்கள், பணியாளர்களுக்கு அண்ணா பதக்கம்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆணை
பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளையொட்டி 193 தமிழகக் காவல் அலுவலர்களுக்குப் பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
