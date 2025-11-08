Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நீடு வாழ்க இளவல்..!- சீமானுக்கு ம.நீ.ம. தலைவர் கமல்ஹாசன் வாழ்த்து
      நீடு வாழ்க இளவல்..!- சீமானுக்கு ம.நீ.ம. தலைவர் கமல்ஹாசன் வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 3:38 PM IST
      • எப்போதும் அண்மையில் இருக்கும் இளைய சகோதரர் சீமான்.
      • பின்பற்றும் கொள்கையில் இவர் காட்டும் பிடிமானமும் பிடிவாதமும் வியத்தலுக்குரியவை.

      நா.த.க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துள்ளார்.

      இதுதொடர்பாக கமல்ஹாசன் வௌயிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

      எப்போதும் அண்மையில் இருக்கும் இளைய சகோதரர் சீமான். பிறந்த பிரதேசமானாலும் சரி, தேர்ந்துகொண்ட திரைத்துறையானாலும் சரி பக்கத்திலேயே பயணம் செய்பவர்.

      பின்பற்றும் கொள்கையில் இவர் காட்டும் பிடிமானமும் பிடிவாதமும் வியத்தலுக்குரியவை.

      தான் தோன்றுவது எந்த அரங்காக இருந்தாலும் அதில் புகழொடு தோன்றும் பண்பும் திறனும் மிக்க அன்புத் தம்பி, நாம் தமிழர் இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர், செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு இன்று பிறந்தநாள். இந்நாளில் அவரை அணைத்து வாழ்த்துவது எனக்கு மகிழ்ச்சி.

      நீடு வாழ்க இளவல்.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

