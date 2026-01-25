என் மலர்
மொழிப்போர் தீரர்களின் தியாகத்தைப் போற்றுவோம்- த.வெ.க. தலைவர் விஜய்
- மொழிப்போர் தியாகிகள் தினத்தை முன்னிட்டு தவெக சார்பில் மரியாதை.
- ஒப்பற்ற நம் அன்னைத் தமிழை உயிரெனக் காப்போம்.
மொழிப்போர் தியாகிகள் தினத்தை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
மொழிப்போர் தீரர்களின் தியாகத்தைப் போற்றுவோம். ஒப்பற்ற நம் அன்னைத் தமிழை உயிரெனக் காப்போம்.
வாழ்க தமிழ்!
வளர்க தமிழ்!
வெல்க தமிழ்!
இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
