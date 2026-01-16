Live
      திரைப்படங்களை அரசியல் ரீதியாக அணுகுவதே தவறானது - கார்த்தி சிதம்பரம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Jan 2026 1:23 PM IST
      • பராசக்தி படத்தை நான் பார்ப்பதாக இல்லை.
      • காங்கிரஸ் கட்சி தி.மு.க.வுடன் மட்டும்தான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

      காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியதாவது:

      * பராசக்தி படத்தை நான் பார்ப்பதாக இல்லை. திரைப்படங்களை அரசியல் ரீதியாக அணுகுவதே தவறானது.

      * பராசக்தி ஒரு கமர்ஷியல் திரைப்படம் அவ்வளவு தான். இதை வைத்து அரசியல் narrative set பண்ணலாம் என நினைத்தால் அது அபத்தம்.

      * காங்கிரஸ் கட்சி தி.மு.க.வுடன் மட்டும்தான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.

      * நிர்வாகிகளுக்கு பலவித கருத்து இருக்கலாம். தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி பேசுவதற்கு தான் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

