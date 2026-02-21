என் மலர்tooltip icon
      உடலுக்குள் உயிராகி நிற்பது என் தாய்மொழி - கமல்ஹாசன்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 9:02 AM IST
      • சிரமப் பொழுதுகளில் சிந்தித்திருக்கவும் எனக்குச் சொல்லாகி வருவது தமிழ்.
      • மொழியால் உருவானேன். மொழிவதால் வாழ்கின்றேன்.

      சர்வதேச தாய்மொழி தினத்தையொட்டி மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      மரபணுவில் உருவாகி, தாய்ப்பாலில் உணவாகி, செவிப்பொறியில் ஒலியாகி உடலுக்குள் உயிராகி நிற்பது என் தாய்மொழி.

      அடிபட்டால் அரற்றவும், உறக்கத்தில் உளறவும், சிரமப் பொழுதுகளில் சிந்தித்திருக்கவும் எனக்குச் சொல்லாகி வருவது தமிழ்.

      அவரவர் தாய்மொழி அவரவர் வாழ்வு. எனக்கென் தாய்மொழி என்றென்றும் என் சுவாசம்.

      மொழியால் உருவானேன். மொழிவதால் வாழ்கின்றேன்.

      தாய்மொழி நாளில் தமிழர்களை வாழ்த்துகிறேன்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

