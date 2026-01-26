என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
மதுரை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்- மாணிக்கம் தாகூர்
- தன்மானம் காக்க சிலருக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும்.
- அன்புதலைவர் கார்கே அவர்களிடம் கோரிக்கை வைப்பேன்.
மதுரை வடக்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நிற்க வேண்டும் என்று தலைவர் கார்கேவிடம் கோரிக்கை வைப்பேன் என்றும், தன்மானம் காக்க சிலருக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
இந்த முறை மதுரை வடக்கு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நிற்க வேண்டும் என்று அன்புதலைவர் கார்கே அவர்களிடம் கோரிக்கை வைப்பேன்.
தன்மான காக்க சிலருக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும். அதிகார தீமிருடன் இருந்தால் தோழமை கட்சிகள் அமைதியாக இருக்கும் காலம் முடிந்து விட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
