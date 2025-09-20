Live
      ஐரோப்பியப் பயணமும்- Oxford நினைவுகளும்..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியீடு
      சென்னை

      ஐரோப்பியப் பயணமும்- Oxford நினைவுகளும்..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Sept 2025 4:42 PM IST
      • ஜெர்மனி தொழிலதிபர்கள் முதலீடு செய்ய ஆர்வமாக உள்ளனர்.
      • முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வத்தை அடுத்தக்கட்டம் எடுத்து செல்ல வேண்டும்.

      தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஐரோப்பிய பயணமும்- ஆக்ஸ்போர்டு நினைகளும் என்ற தலைப்பில் எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

      அந்த வீடியோவில்," தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜெர்மனி தொழிலதிபர்கள் முதலீடு செய்ய ஆர்வமாக உள்ளனர்.

      முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வத்தை அடுத்தக்கட்டம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே தொலைநோக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறோம்" என்றார்.

      தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியீடு TN Chief Minister MK Stalin video release 
