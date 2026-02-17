Live
      திரையரங்கில் MGR-ன் இதயக்கனி படம் பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி
      திரையரங்கில் MGR-ன் இதயக்கனி படம் பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 5:57 PM IST
      • எம்.ஜி.ஆரின் இதயக்கனி படம் வெற்றிகரமாக 225வது நாளை எட்டியுள்ளது.
      • எடப்பாடி பழனிசாமி ரசிகர்களுடன் இதயக்கனி படம் பார்த்தார்.

      சென்னையில் உள்ள ஆல்பர்ட் தியேட்டரில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆரின் இதயக்கனி படம் வெற்றிகரமாக 225வது நாளை எட்டியுள்ளது.

      ஆல்பர்ட் தியேட்டரில் MGR-ன் இதயக்கனி படத்தின் 225வது நாள் வெற்றி விழாவில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்தார்.

      அப்போது முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.பி.முனுசாமி, செல்லூர் ராஜு, வேலுமணி ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் படத்தை பார்த்தனர்.

      எம்.ஜி.ஆர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக MGR Edappadi Palaniswami AIADMK 
