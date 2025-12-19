Live
      தமிழகத்தில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு- முழு விவரம்
      சென்னை

      19 Dec 2025 4:02 PM IST
      • கோவையில் 6.50 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
      • அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களே வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

      இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நடைபெற்றது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் இன்று மதியம் 3 மணியளவில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

      இந்த சிறப்பு திருத்தப் பணிகளின்போது, உயிரிழந்தவர்கள், முகவரி மாறியவர்கள், கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்கள் மற்றும் இரட்டைப் பதிவு வாக்காளர்களின் பெயர்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, தகுதியான வாக்காளர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

      இந்நிலையில், அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களே தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் என்பதால் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

      அதன்படி, அதன் முழுவிவரம் குறித்து பார்க்கலாம்..

      கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளுக்கு வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 6.50 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், இறந்தவரகள், இடம் பெயர்ந்தவர்கள், இரட்டை பதிவுகள் என மொத்தமாக 6.50 லட்சம் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

      SIR பணிக்கு முன் கோவையில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 32.25 லட்சம், இது SIR பணிகளுக்கு பின் வாக்காளர் எண்ணிக்கை 25.74 லட்சம் என உள்ளது.

      இதேபோல்,சேலம் மாவட்டத்தில் 3.62 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 தொகுதிகளுக்க வௌியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 3.62 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      திருவள்ளூர்- 6.19 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      காஞ்சிபுரம்- 2.74 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      தஞ்சாவூர்- 2.06 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      நெல்லை - 2.16 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      திருச்சி- 3.31 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      கரூர்- 79.690 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      நாமக்கல்- 1.93 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      தென்காசி- 1.51 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      தேனி- 1.25 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      விழுப்புரம்- 1.82 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம்

      வரைவு வாக்காளர்பட்டியல் எஸ்ஐஆர் Draft Voter List Sir 
