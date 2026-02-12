என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
மோடிக்காக எங்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம்னு சொல்லிடாதீங்க - திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கலகல பேச்சு
- டெல்லி ஆட்சியாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகட்டும்.
- பத்து ரெயில்கள் வேண்டுமென்றால் டெல்லியில்தான் கேட்க வேண்டும்.
திண்டுக்கல்லில் கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் போராட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கலந்துகொண்டார்.
அப்போது ஆசிரியர்களிடம் பேசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசன், "சகோதரி... மோடிக்காக எங்களுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம் என கூறி விடாதீர்கள் எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்கிறோம்" என்று கிண்டலாக தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திண்டுக்கல் சீனிவாசனிடம் திமுகவைத் தவிர யார் ஆட்சி அமைத்தாலும் அது டெல்லி ஆட்சியாக இருக்கும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதில் அளித்த அவர், "டெல்லி ஆட்சியாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போகட்டும். பத்து ரெயில்கள் வேண்டுமென்றால் டெல்லியில்தான் கேட்க வேண்டும். வேறு யாரிடம் கேட்க முடியும். மத்திய அரசாங்கத்திடம்தான் மாநில அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
Next Story