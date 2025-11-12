Live
      உயிர்காக்கும் மருத்துவ துறையை சாகடிப்பது தான் திமுகவின் சாதனை- அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Nov 2025 12:17 PM IST
      • மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 12 ஆயிரம் மருத்துவர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது.
      • இளநிலை உறைவிட மருத்துவர்களை ஆட்குறைப்பு செய்யும் முடிவை தமிழக அரசு உடனே கைவிட வேண்டும்.

      பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

      மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 12 ஆயிரம் மருத்துவர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. மருத்துவ கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் 400 இளநிலை உறைவிட மருத்துவர்கள் இடமாற்றத்திற்கு காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், மயிலாதுரையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லை.

      புதிய மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இளநிலை உறைவிட மருத்துவர்களை ஆட்குறைப்பு செய்யும் முடிவை தமிழக அரசு உடனே கைவிட வேண்டும்.

      Anbumani ramadoss DMK அன்புமணி ராமதாஸ் திமுக 
