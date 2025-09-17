Live
      தந்தை பெரியார் என்றும் எங்கும் நிலைத்திருப்பார் - AI வீடியோவை பகிர்ந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      தந்தை பெரியார் என்றும் எங்கும் நிலைத்திருப்பார் - AI வீடியோவை பகிர்ந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Sept 2025 7:05 AM IST
      • பெரியாரின் 147 ஆவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
      • மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பெரியாரின் ஏஐ வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

      தந்தை பெரியாரின் 147 ஆவது பிறந்தநாள் இன்று (செப்டம்பர் 17) கொண்டாடப்படுகிறது.

      தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாளை ஒட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பெரியாரின் ஏஐ வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

      அந்த பதிவில்,

      "தந்தை பெரியார் - இனப்பகையைச் சுட்டெரிக்கும் பெருநெருப்பு!

      தமிழினத்தின் எழுச்சிக்கான பகுத்தறிவுப் பேரொளி!

      தந்தை பெரியார் என்றும் - எங்கும் நிலைத்திருப்பார்!"

      என்று தெரிவித்துள்ளார்.

