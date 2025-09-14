Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மலிவான அரசியலை எப்போதும்போல் 2026-லும் வீழ்த்துவோம்!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
      X
      சென்னை

      மலிவான அரசியலை எப்போதும்போல் 2026-லும் வீழ்த்துவோம்!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Sept 2025 3:12 PM IST
      • சொல்லும் நல்லெண்ணமும் செயலாகி - அதன் பயன் ஒவ்வொருவரையும் சென்றடைகிறது. இதுதான், திராவிட மாடல்!
      • 2,23,013 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினேன்.

      சென்னை:

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      சொல்லும் நல்லெண்ணமும் செயலாகி - அதன் பயன் ஒவ்வொருவரையும் சென்றடைகிறது. இதுதான், திராவிட மாடல்!

      இன்று கிருஷ்ணகிரியில் -

      * ரூ.2884.93 கோடி செலவிலான 193 முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்து,

      * 1114 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி,

      * 2,23,013 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினேன்.

      அவதூறுகளால் களங்கம் விளைவித்திட முடியுமா - பொய்களால் காரிருளை விளைவித்திட முடியுமா - தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியைப் பின்னோக்கி இழுக்க முடியுமா என்றெண்ணும் கூட்டத்தின் மலிவான அரசியலை எப்போதும்போல் 2026-லும் வீழ்த்துவோம்! நம்பர் 1 தமிழ்நாடு எனத் தலைநிமிர்வோம்! என்று கூறியுள்ளார்.

      MK Stalin DMK முக ஸ்டாலின் திமுக 
      Next Story
      ×
        X