Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மாமதுரைக்குத் தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது.... அரசியலா?- மு.க.ஸ்டாலின்
      X
      சென்னை

      மாமதுரைக்குத் தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது.... அரசியலா?- மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 9:33 AM IST
      • எந்த அரசியல் தேவை என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்.
      • மதுரைக்கு தேவை மெட்ரோ ரெயில், எம்ய்ஸ், புதிய தொழில் வாய்ப்புகள்.

      சென்னை:

      திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெறும் சம்பவம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      மாமதுரைக்குத் தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது ……….. அரசியலா?

      மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்.

      மெட்ரோ இரயில்,

      #AIIMS,

      புதிய தொழிற்சாலைகள் & வேலைவாய்ப்புகள்!

      - இவைதான் மாமதுரையின் வளர்ச்சிக்காக அங்கு வாழும் மக்கள் கேட்பது! என்று கூறியுள்ளார்.

      thiruparankundram MK Stalin TN Govt திருப்பரங்குன்றம் முக ஸ்டாலின் தமிழக அரசு 
      Next Story
      ×
        X