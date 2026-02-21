Live
      சர்வதேச தாய்மொழி தினம்: தமிழே நீ வாழ்ந்திடு! - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      சர்வதேச தாய்மொழி தினம்: தமிழே நீ வாழ்ந்திடு! - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 8:51 AM IST
      • இன்று உலகத் தாய்மொழிகள் நாள்!
      • நம் தமிழைக் காத்து, செழிப்போடு வாழவைக்க வேண்டியது உலகெங்கும் வாழும் அனைத்துத் தமிழர்களின் பொறுப்பு!

      சர்வதேச தாய்மொழி தினத்தையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தமிழே நீ வாழ்ந்திடு!

      இன்று உலகத் தாய்மொழிகள் நாள்! ஏராளமானோர் உயிர்கொடுத்துக் காத்த நம் உயிர்நிகர் தமிழ்மொழியை எத்தனை சிறப்புகள் சொல்லி அழைத்தாலும் "தமிழே" என்று அழைத்திடும்போது கிடைத்திடும் இன்பம் மகத்தானது. தலைவர் கலைஞரின் இந்த வரிகளைப் பாடலாக்கிய அனைவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள். அவர்களுக்கு என் நன்றி!

      நம் தமிழைக் காத்து - அதை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் கொண்டு சேர்த்து, செழிப்போடு வாழவைக்க வேண்டியது

      உலகெங்கும் வாழும் அனைத்துத் தமிழர்களின் பொறுப்பு!

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      MK Stalin International Mother Language Day சர்வதேச தாய்மொழி தினம் முக ஸ்டாலின் 
