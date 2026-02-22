என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
மக்களுக்கு கொடுத்தால் அது தி.மு.க. அரசு - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
- மக்களிடம் இருந்து எடுத்தால் அது மத்திய பா.ஜ.க. அரசு.
- திராவிட மாடல் அரசுக்கும், தமிழ்நாட்டில் டப்பா எஞ்சினை ஓட்ட நினைக்கும் பா.ஜ.க. அரசுக்குமான வேறுபாடு இதுதான்!
மதுரையில் நடைபெற்ற தி.மு.க. வாக்குச்சாவடி குழு பயிற்சி மாநாட்டு உரையை சுட்டிக்காட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில்,
#வெல்வோம்_ஒன்றாக
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
