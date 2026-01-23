என் மலர்
சட்டசபையில் விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் 4-வது நாள் அமர்வு இன்று காலை தொடங்கியது. வினாக்கள்-விடைகள் நேரத்தில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதில் அளித்தனர்.
ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தொடர்பாக இன்று சட்டசபையில் சிறப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்து இருந்து இருந்தார்.
இந்நிலையில் மத்திய அரசின் விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானத்தை சட்டசபையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழிந்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில்,
* மத்திய அரசின் திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு பாகுபாடின்றி திறம்பட செயல்படுத்தி வருகிறது.
* தமிழகத்தின் மீது பாரபட்சத்துடன் மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
* பிரதமரின் கிராம சாலை திட்டத்தில் ரூ.500 கோடி நிதி விடுவிக்கப்படாமல் உள்ளது.
* கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை வேரறுக்கும் பணியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
* திட்டங்களை செயல்படுத்தும்போது மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை வஞ்சிப்பதை கொள்கையாக கொண்டிருக்கிறது.
* விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின்படி 40 சதவீதம் பங்களிப்பு என்ற அறிவிப்பால் மாநிலத்தின் நிதி சுமை மேலும் அதிகரிக்கும்.
* மக்களின் தேவை அடிப்படையில் மத்திய பா.ஜ.க. அரசின் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்படவில்லை.
* 100 நாள் வேலை திட்டமானது மகாத்மா காந்தி பெயரிலேயே தொடர வேண்டும்.
* 100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தில புதிய நடைமுறையை கைவிட வேண்டும். பழைய நடைமுறையே தொடர வேண்டும்
* 100 நாள் வேலை திட்டத்தின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு நிலை நாட்டப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்.