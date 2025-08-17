Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      இழிவான அரசியலை செய்கிறார்- கவர்னர் மீது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு
      X
      தர்மபுரி

      இழிவான அரசியலை செய்கிறார்- கவர்னர் மீது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Aug 2025 10:32 AM IST
      • கவர்னர் கம்பு சுத்த வேண்டியது பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்களில் தான்.
      • கவர்னர் தமிழகத்தில் நீடிப்பது தான் நமக்கு நல்லது.

      தருமபுரி:

      தருமபுரியில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து, நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். இதன்பின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

      * இந்தியாவிற்கான திசைக்காட்டி திராவிட மாடல். ஆட்சிக்கு எதிராக சில விஷமிகள் அவதூறு பரப்புகின்றனர்.

      * தமிழகத்தின் வளர்ச்சியில் பொறாமை கொண்டு இழிவான அரசியல் செய்கிறார் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி.

      * தி.மு.க. அரசின் சாதனைகளை பொறுத்துக்கொள்ளாமல் பொய்களை மேடைதோறும் கவர்னர் புலம்பி வருகிறார்.

      * கவர்னர் கம்பு சுத்த வேண்டியது பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்களில் தான்.

      * கவர்னர் தமிழகத்தில் நீடிப்பது தான் நமக்கு நல்லது.

      * தமிழ்நாடு இந்தியாவின் சிறந்த மாநிலம் என்பதை மத்திய அரசு வெளியிடும் புள்ளி விவரமே கூறுகிறது.

      * பள்ளிக்கல்வியில் இந்தியாவின் சிறந்த மாநிலங்களில் 2-ம் இடத்தில் உள்ள தமிழ்நாட்டை கவர்னர் விமர்சிக்கிறார்.

      * தமிழக மாணவர்களை இழிப்படுத்துகிறார் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி என்றார்.

      MK Stalin TN Govt Governor RN Ravi முக ஸ்டாலின் தமிழக அரசு கவர்னர் ஆர்என் ரவி 
      Next Story
      ×
        X