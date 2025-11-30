என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கோரிக்கையை ஏற்று ராஜ்பவன் பெயரை மாற்ற மத்திய அரசு ஒப்புதல்
- ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கோரிக்கை வைத்து இருந்தார்.
- ஆளுநர் இல்லத்தின் பெயர் ராஜ்பவன் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது 'மக்கள் பவன்' என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைகளின் பெயரை 'மக்கள் பவன்' என்று மாற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது.
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கோரிக்கை வைத்து இருந்தார். இந்நிலையில் அவரது கோரிக்கையை ஏற்று ராஜ்பவன் என்ற பெயர் மாற்றி 'மக்கள் பவன்' என அழைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது.
தமிழ்நாடு ஆளுநர் இல்லத்தின் பெயர் ராஜ்பவன் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது 'மக்கள் பவன்' என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Next Story