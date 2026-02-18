Live
      மாநிலத்தில் சுயாட்சி.. ஒன்றியத்தில் கூட்டாட்சி..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 3:08 PM IST
      • வலிமையான - உண்மையான கூட்டாட்சி இந்தியாவைக் கட்டமைப்போம்.
      • மாநில சுயாட்சிக் கருத்தியலின் தேவையை இந்தியா முழுக்கக் கொண்டு சேர்ப்போம்.

      தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களையும் உரிமைகளையும் பெற்றுத்தந்து, வலிமையான - உண்மையான கூட்டாட்சி இந்தியாவைக் கட்டமைப்போம்!

      மாநில சுயாட்சிக் கருத்தியலின் தேவையை இந்தியா முழுக்கக் கொண்டு சேர்த்து, எண்ணங்களால் ஒன்றிணைத்து, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்வோம்!

      இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

