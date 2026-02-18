என் மலர்
மாநிலத்தில் சுயாட்சி.. ஒன்றியத்தில் கூட்டாட்சி..!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
- வலிமையான - உண்மையான கூட்டாட்சி இந்தியாவைக் கட்டமைப்போம்.
- மாநில சுயாட்சிக் கருத்தியலின் தேவையை இந்தியா முழுக்கக் கொண்டு சேர்ப்போம்.
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களையும் உரிமைகளையும் பெற்றுத்தந்து, வலிமையான - உண்மையான கூட்டாட்சி இந்தியாவைக் கட்டமைப்போம்!
மாநில சுயாட்சிக் கருத்தியலின் தேவையை இந்தியா முழுக்கக் கொண்டு சேர்த்து, எண்ணங்களால் ஒன்றிணைத்து, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்வோம்!
இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
