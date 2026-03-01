Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மார்ச் 4ம் தேதி அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம்
      X
      சென்னை

      மார்ச் 4ம் தேதி அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 March 2026 8:15 PM IST
      • வரும் 4ம் தேதி பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
      • அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு.

      வரும் 4ம் தேதி அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும் என அதிமுக தலைமைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

      அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் வரும் 4ம் தேதி பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

      சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

      அதிமுக அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் ADMK District Secretaries meeting Consultative meeting 
      Next Story
      ×
        X