      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கரூர் கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை தத்தெடுக்க விஜய் முடிவு - ஆதவ் அர்ஜுனா
      சென்னை

      கரூர் கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை தத்தெடுக்க விஜய் முடிவு - ஆதவ் அர்ஜுனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Oct 2025 12:43 PM IST
      கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவ வழக்கை இன்று விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட் சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.

      இந்நிலையில் த.வெ.க. தேர்தல் பிரசார மேலாண்மைப் பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * ஒரு வார காலம் விடுமுறை என்பதால் நீதித்துறையை நாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

      * நீதித்துறை, போலீஸ், ஊடகங்களை அணுக முடியவில்லை.

      * பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்க அனுமதி கேட்டபோது கலவரம் வரும் என போலீசார் கூறியதால் தான் கரூருக்கு மீண்டும் செல்லவில்லை.

      * கரூர் கூட்டநெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்க விஜய் முடிவு செய்துள்ளார்.

      * கரூரில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்த விரிவாக அறிக்கை த.வெ.க. சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்படும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      Karur Stampede TVK Vijay Aadhav Arjuna கரூர் கூட்ட நெரிசல் விஜய் தவெக ஆதவ் அர்ஜுனா 
