      நள்ளிரவில் வீடு வீடாகச் சென்று கதவை தட்டிய பெண் - போலீசார் விளக்கம்
      கிருஷ்ணகிரி

      நள்ளிரவில் வீடு வீடாகச் சென்று கதவை தட்டிய பெண் - போலீசார் விளக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Nov 2025 6:42 PM IST
      • இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானது.
      • அப்பெண் திருடுவதற்கு திட்டம் போட்டாரா என அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்தனர்.

      கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூரில் நள்ளிரவில் பெண் ஒருவர் வீடு வீடாகச் சென்று கதவை தட்டி உதவி கேட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

      இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியான நிலையில், அப்பெண் உண்மையாக உத்தரவு கேட்டு வந்தாரா இல்லை திருடுவதற்காக திட்டமா என அப்பகுதி மக்கள் அச்சம் அடைந்தனர்.

      இந்நிலையில், இது தொடர்பாக போலீசார் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். அதில், "கணவன் மனைவிக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் அப்பெண் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததாகவும் உறவினர்கள் தாக்கியதில் அடிபட்ட பெண், மருத்துவமனை செல்லும் வழியில் தண்ணீர் கேட்டு அனைத்து வீட்டின் கதவுகளையும் தட்டியுள்ளார்" என்று விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

      கிருஷ்ணகிரி பெண் சிசிடிவி Krishnagiri woman CCTV 
